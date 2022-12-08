前主播兼主持人廖科溢才剛公布結婚喜訊，不料馬上被爆出劈腿多名女，女星郁方在昨日廖科溢公開婚訊時，第一時間留言祝福。如今廖科溢渣男行為曝光，網友們認為她當時用力開砲曾格爾利用已婚富商人脈的募款，但卻雙重標準恭喜廖科溢。對此，郁方反擊了。

昨(7)日廖科溢在臉書上公開結婚訊息，「能找到與自己真正契合的人確實不容易，直到遇見了妳，對於這份愛，我願意勇敢、願意堅持，也願意給出我這這輩子往後的所有時間。」並標註老婆秦綾謙，消息曝光後，得到廣大網友紛紛祝福，女星郁方也在貼文下方留言：「大大恭禧！幸福美滿」

豈料，有網友看到之後，回覆郁方：「希望您不要隨便送出恭喜。請您先看看新聞..有的按讚跟祝福，是不能輕易的。」郁方也回覆該名網友：「誰的家裡沒有一地雞毛呢？願意進入婚姻，總是值得恭喜的。」

許多網友質疑郁方的雙重標準，郁方解釋廖科溢本身的事與秦綾謙無關。(圖/廖科溢 臉書)

另有網友指出，先前曾格爾爆出利用已婚富商人脈的募款飯局，郁方火力全開痛批曾格爾，但現在卻恭喜爆出劈腿多女的廖科溢。對此，郁方解釋道，廖科溢本身的事與秦綾謙無關，她表示：「女生真的都蠻無辜的，他又沒有向我們公開募資，我不認識廖先生但我認識秦小姐。」