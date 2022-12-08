運用課堂學習園藝輔助帶領長輩植物拓印。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

輔英科大高齡及長期照護事業系學生接受VR科技、智慧聯網運用及仿真場域實習，練就一身真本事，日前攜手富邦人壽保險公司志工團隊前往阿蓮區旭安、受恩與凱旋醫院附設日間照顧中心，為銀髮族服務，以專業和態度贏得極佳口碑。

輔英科技大學高齡及長期照護事業系主任程紋貞指出，台灣65歲以上長者，約12人就有1位失智，年紀愈大盛行率愈高。「人才培育計畫」透過與高齡長照產業、智慧科技產業的產學合作，共同規劃1年162小時的模組課程，邀請產業知名業師參與授課，共同培育失智預防延緩與照顧跨域專業人才。

「學習導入科技、事半功倍！」程紋貞說，高長系42位學生先透過VR讓學生感同身受，並體驗失智症的症狀，再以同理心的態度接受全方位、人本的精準照顧學習，有大腦保健與失智症的照顧、結合腦力和體力複合式設計的體智能課程、防失智的麥德飲食與實作、中醫養生術、生活空間的規劃與設計、多元輔助療法等，以及引進加拿大認知悠能-蒙特梭利失智症照顧概念等。

為達到學用合一、無縫接軌，程紋貞表示，學習期間在輔英具智慧科技化的高齡全程照顧人才培育中心完成培訓，並導入AIoT智慧聯網的學習與運用，讓失智症的預測、監測更為精準，以有效預防延緩；而智慧科技化的互動式裝置、體感遊戲等，更是豐富個案的生活與降低照顧者的負荷。

輔英科大學生與富邦人壽保險公司志工團隊，分別到阿蓮區旭安、受恩與凱旋醫院附設日間照顧中心，讓學生「一展長才」。同學黃凱筠表示，運用所學設計成活動，透過園藝彩繪、擲球、互動式智慧科技等遊戲，陪伴長輩肌力訓練、顏色辨識、專注力、敏捷度等訓練，具有娛樂性與健康照顧功能，提升長輩參與動機，看到長輩滿意的笑容回饋，自己都覺得很有成就感。

富邦志工李佩娟指出，秉持取之社會、用之社會的精神服務，很高興與輔英科大一同走入社區，關懷服務長者，更能省思自己投入產業的初心與使命。