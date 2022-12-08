台積電位在亞利桑那州鳳凰城的新廠，在當地時間6日舉行第一部機台移機典禮，包括美國總統拜登、美國商務部部長雷蒙多等都出席力挺，科克蘭資本董事長、知名外資分析師楊應超在觀看完典禮，接受遠見雜誌採訪透露他最大的感想是「有點擔心了！」他列出3大擔憂，包括守不住製程領先、良率被學走、以及變成幫競爭對手英特爾訓練人才。

楊應超表示，台積電在美國亞利桑那州追加投資，從原本120億美元增加到400億美元（折合新台幣約1.2兆），而且將在美導入5、4、3奈米製程，預計2026年投產，這兩項加碼讓他「嚇了一跳」。他擔憂台積電恐怕守不住製程領先優勢，萬一台灣研發有延遲，兩地距離就可能從三年，縮小到兩年甚至一年，這代表台灣的領先優勢可能消失。而且第一座廠還沒蓋完，就加碼這麼多，之前亞利桑那州就在傳言，台積電圈的那一塊地，可以蓋到6個廠，令他感到憂心。

其次是良率可能被學走，楊應超說，台積電長期以來最可貴的高良率，向來是競爭對手追進的重點，他強調，良率的祕密取決於人才、外部協作廠商以及經驗，前兩者都跟著過去美國了，第三項也只是時間的問題。

第三個擔憂則是淪為競爭對手的「職業訓練所」，楊應超直言，晶片回歸美國製造，最大的受益者其實是英特爾，他分析，台積亞利桑那州廠距離英特爾的廠房，開車只要一個小時左右，英特爾的薪資又是台積電的一倍以上，這些人才之後可能跳槽英特爾，那現在就等同幫他們訓練人才。

知名半導體分析師陸行之則在臉書發文指出，台積電美國廠營運成本高，台積電拉高美國廠資本開支，等於拉高低毛利美國廠營收比重、折舊費用，這樣做會降低整體公司毛利率。他直言，這對於一直在精算台積電獲利前景的外資分析師來說，並不算好消息，也應該寫不出什麼利多報告。