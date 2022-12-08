台中檢警於台中市區某五星級飯店，查獲製毒集團以月租客房方式製毒，當場逮捕羅嫌。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中檢警於台中市區某五星級飯店，查獲製毒集團以月租客房方式製毒，並囤放化學原料，日前循線在飯店內逮捕2名嫌犯，發現許、羅2嫌擁槍自重，火力強大，警方搜查7處、查緝其他共犯等6人到案，查扣犯案工具1批，並羈押獲准，8日舉行破案記者會，現場副市長陳子敬肯定警方打擊犯罪的決心。

警方查扣製槍工具及槍枝。（張妍溱攝）

「犯罪集團無孔不入！」刑警大隊及豐原分局等單位查獲許、羅2嫌為躲避警方查緝，於五星級飯店內承租客房，在房內製毒，並跟櫃台人員交代拒絕訪客及客房服務，當時幹員跟蹤羅嫌進入飯店，趁機將他逮捕，發現羅身上帶有2把短槍，而許姓嫌犯正在房內改槍，一併被逮捕。

警方當場查扣海洛因、安非他命、K他命、大麻、毒品咖啡包、毒品原料數公斤及分裝器具。（張妍溱攝）

警方當場查扣海洛因、安非他命、K他命、大麻、毒品咖啡包、毒品原料數公斤及分裝器具，另查獲長槍3枝、短槍5枝、電擊槍1枝、子彈86顆等非法槍械，並起獲電鑽、砂輪機等改造槍械工具及部分零組件半成品。

警方另追查該犯罪集團亦涉嫌經營網路博弈推廣機房，於7處據點查獲電腦主機6台、電腦螢幕10台、平板1台、手機36支、現金47萬餘元，警方陸續逮捕相關其他共犯等6人到案，經檢察官聲請法院羈押獲准。

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