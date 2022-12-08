高雄一名男子長期酗酒，有多次家暴紀錄，太太和女兒為此聲請保護令。今年10月男子不滿女兒考軍職念書，竟拿玻璃杯砸向女兒，還趁女兒洗澡前、朝浴室門板通風孔灌入汽油縱火，所幸女兒當時不在浴室內，逃過一劫，高雄地檢署偵結後依《殺人未遂罪》起訴。

男子長期染有酒癮，酒醉時脾氣暴躁，常常打太太和女兒出氣，情緒就會失控，2020年9月高雄少家法院就核發保護令，但男子根本不以為意，陸續又有4次家暴紀錄，還因此被判刑。

今年10月2日中午，男子又喝個爛醉，回家時看到女兒正在客廳唸書，準備軍中的升等調職考試，他竟嘲諷「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」，還直接拿玻璃杯砸向女兒，所幸女兒閃過沒被砸中。

女兒默不作聲，拿起吸塵器清理玻璃碎片，男子竟又不滿，認為吸塵器聲音吵到他，趁女兒整理完要到浴室洗澡時，竟拿汽油從浴室門板下的通風口注入汽油，還準備到大門口拿打火機。

當時男子的太太看見立刻出手阻擋，但男子仍執意點燃汽油，所幸當時女兒不在浴室內，逃過一劫。男子太太趕緊拿衣服拍打滅火，才未讓火勢擴大，但浴室門板早已燒毀，天花板也塌陷，和女兒都被濃煙嗆傷。

男子的太太和女兒事後難過報警，男子被捕後辯稱，不記得曾經嗆過女兒，潑汽油是潑在客廳，並非在浴室前。檢方認定男子有多次喝酒毀物傷人的紀錄，酒後行為不當、無法控制自身行為，自制力薄弱且依賴酒精甚深，預期再犯可能性高，依法諭知禁戒處分，偵結後也依法起訴，移審法院後裁定繼續收押。