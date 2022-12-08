為推展觀光，吸引旅遊團體到高雄，高雄市觀光局與實踐大學共同合作，推出專屬的無人機迎賓表演服務。即日起至112年11月25日止，單次超過500人以上的團體，只要來高雄獎勵旅遊，入住至少1晚，並到指定景點遊玩，就可檢附相關資料向觀光局申請無人機表演，藉由全台獨一無二的客製化無人機迎賓表演，搭配高雄絕佳的山海河港景色，讓來訪貴賓享有專屬的尊榮感，留下旅遊高雄的美好回憶，相信可吸引更多團體前來旅遊，提升高雄觀光能見度！

觀光局鼓勵壽險業於高雄流行音樂中心周邊無人機表演。(高雄市觀光局提供)

無人機室內表演。(高雄市觀光局提供)

觀光局長周玲妏表示，為增加國內外團體旅遊在高雄的美好回憶及尊榮感，高市府觀光局將為大家助攻免費提供無人機表演節目，而且可以客製化，保證讓所有旅客耳目一新。先前觀光局為鼓勵大型壽險業來高雄旅遊，就曾展出無人機表演，讓造訪團體讚不絕口，吸睛程度破表，與會者紛紛拍照打卡上傳個人社群，也為高雄做了很多很棒的無料宣傳。本次很開心與在地的實踐大學無人機中心合作，整合產官學界的力量及資源，策劃常態性展演試辦計畫，提供海內外大型團體來高辦理MICE活動，並可申請專屬客製化無人機表演，打造獨一無二的國際亮點，預期能讓高雄再次站上國際舞台，吸引海內外遊客目光。

無人機於愛河之心表演示意圖。(高雄市觀光局提供)

實踐大學丁斌首校長也指出，近年無人機被應用在眾多領域，實踐大學設置高屏區第一座遙控無人機操作證考場，學校擁有專業師資、人才、技術、場域，在無人機結合文化創意產業創新應用上，實績經驗豐碩，對於能朝常態性無人機合作方式樂見其成，也非常感謝市府觀光局提供產官學合作機會，在學生培訓上更能彰顯學用合一，提供學生結合實踐場域之創新學習模式。本次與觀光局合作除展示目前無人機的發展與創新應用，無人機群飛之迎賓表演活動應用在觀光產業，以宣傳高雄之美為主題，推動高雄觀光發展新面向，期望帶來豐碩觀光效益。

觀光局補充說明，即日起至明（112）年11月25日止，如果有相關單位規劃來高雄團體旅遊並符合相關申請條件，歡迎向觀光局提出申請，該次團體申請人數達500至999人，可提供50架以上無人機表演；1,000至1499人以上可提供100 架以上；超過1,500人以上可提供200架以上無人機表演。除了為該公司行號規劃客製化無人機表演外，也將搭配觀光局明年相關活動作特色演出，讓國內外可看見嶄新蛻變的高雄，藉以吸引更多大型獎勵旅遊團來高舉辦，促進觀光經濟發展。更多旅遊資訊請至觀光局官方網站高雄旅遊網查詢。