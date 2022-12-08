台北市議員王世堅日前喊話國民黨台北市第3選區立委參選人王鴻薇，一起留在台北市議會當「蔣師」，監督台北市長當選人蔣萬安。王鴻薇8日則表示，最近論文抄襲事件讓許多人關心國安局長陳明通去留問題，希望能夠進入國會監督「國師」。她相信王世堅持續監督蔣萬安，一定對市政有好處。

王世堅昨為民進黨台北市第3選區參選人吳怡農站台時表示，王鴻薇是優秀的台北市議員，問政認真，他們一起當8年「柯學家」，接下來應該留下來當「蔣師」。

王鴻薇今在松江南京路口拜票時說，她跟王世堅很熟，常常在台北市議會碰面，很感謝王世堅在這次選舉肯定自己的問政。她很想拜會王世堅，只是需要時間確認王世堅會不會答應見面。

對於王世堅喊話一起留在台北市議會當「蔣師」，王鴻薇表示，王世堅在議會監督蔣萬安，她則要進去國會監督「國師」陳明通。

她強調，尤其最近爆發許多論文抄襲事件，陳明通過去作為教授，學生林智堅、鄭文燦論文卻都有問題，至今安然地坐在國安局長位置上，實在荒謬，故要向王世堅喊話「你當『蔣師』，讓我監督、質詢『國師』」。

至於未來進入國會要監督哪一領域？王鴻薇指出，她過去待在台北市議會教育委員會，長期關心教育議題，之前待在媒體跑財經新聞，也關注財經議題，未來會提出相關政見。