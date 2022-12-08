北部一名小學課後才藝班的王姓男教練，去年趁著女童獨自留在教室整理器材，竟摟抱女童強吻，法院審結，認為王男行為僅是基於色慾驅使，依強制猥褻罪，判有期徒刑1年6月。可上訴。

判決書指出，王男為北部一所小學課後才藝班的教練，2021年4月9日晚間6時許，王男發現僅剩下一名女童在體能活動教室中收拾，便趁機強行把女童擁在懷中，親吻女童的嘴唇，女童父母當晚得知後，立刻報警處理。

王男接受偵訊時，坦承親吻女童，但稱自己是半開玩笑，跟女童說「親老師一下」，沒想到女童真的親過來，才不小心嘴對嘴親到，當時僅是與小朋友玩鬧，毫無強制猥褻的意念。

法院審理時，法官認為，王男未顧及女童的意願，強行把女童擁抱至懷中，親吻女童的嘴唇，依社會一般通念來說，此行為足以引起性慾與滿足，明顯是基於色慾與滿足慾望的行為，的確屬於猥褻動作。

法官考量王男僅為嘴對嘴親吻女童，與其餘撫摸或一般親吻、觸摸私處及胸部等行為相比，犯罪情節輕，衡量下感與減刑，再考量王男否認犯罪，未與被害人達成和解等一切情狀，依強制猥褻罪，處有期徒刑1年6月。可上訴。