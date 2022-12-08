精英電腦（2331）在採行「精益生產」、透過內部節流並優化既有利基產品線以提升獲利的策略發酵下，今年前三季已逐步養足底氣，交出營收、獲利雙創七年同期新高的成績。董事長鍾依文7日表示，內部已訂下每年獲利拚增目標，在持續孵化旗下小鑽石的同時，也評估對外併購的可行性，希望能維持很好的成長曲線。

作為老牌主板製造大廠之一的精英，在重新定位及調整營運策略和產品線後，持續朝創造能帶進利潤的「有效營收」前進，透過數位轉型、製造轉型2.0，運用「生產力中心」優化各項流程，強化產品線來彌補稼動率因整體產業市況下行的暫時下滑，及工資的上漲等不利影響，以增強獲利的能力。

另一方面，精英也持續加溫擴展的自有品牌業務，除原有的主機板、筆電、迷你電腦、AIO一體成型電腦等產品線，精英亦另以LIVA品牌推出迷你型及AIO電腦新產品線，旗下精強亦推出全新品牌LEET系列，首波推出LEET Z790H7-A主機板，與LEET B660準系統電競主機等新品，鎖定電競、高階專業領域需求搶商機。

鐘依文表示，精英不會躁進搶入大聯盟戰線，而是要在小聯盟打下好成績，但也會評估市場要夠大，包括智慧製造、智慧醫療、智慧零售和博奕等領域都有客戶。至於旗下第一顆小鑽石精強科技，預計要在5年內躋身國內前十大IPC工業電腦廠，集團內含括精英，至少有3～4顆鑽石，明年就會再端出第二顆小鑽石子公司。

精強總經理鄭明輝表示，精強長期聚焦商用市場及利基型產品，在通路、品牌有累積了自己的優勢，內部亦訂下積極成長目標，努力將營運做大、做廣、做強。

精強過去兩年受到供應鏈缺料影響，光有訂單卻出不了貨，營運動能雖略受阻，但隨著工控及車用相關零組件及IC供貨逐步緩解，遞延的訂單在近兩季持續趕出貨，加上後續訂單需求看增，精強預期在IPC及充電樁兩大領域業務的成長動能將在明年加速回溫，可望拉抬其明年度營收年增一成以上、突破30億元。