紙風車劇團創團30周年新作《哪吒鬧龍宮》，將於16日晚間7點在屏東千禧公園戶外演出。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

紙風車劇團創團30周年新作《哪吒鬧龍宮》，是改編自古典文學《封神榜》，劇中融入布袋戲、官將首身段等元素，並結合動畫、傳統藝術等，在中北部演出時廣受好評，而南台灣首演便獻給屏東，將於16日晚間7點在千禧公園戶外演出。

紙風車劇團受屏東縣政府之邀，將《哪吒鬧龍宮》重新編排搬上舞台，利用燈光與3D動畫及音效，打造出宛如真實的東海龍宮海底，讓這齣戲展現出既傳統又當代的獨特氛圍。

紙風車劇團創團30周年新作《哪吒鬧龍宮》，將於16日晚間7點在屏東千禧公園戶外演出。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府指出，劇中巧妙將傳統的布袋戲、京劇、武術與官將首身段、北管音樂等多元台灣傳統元素全搬上舞台，並首度將動畫、數位科技結合演員與傳統藝術，帶領現場觀眾一同越時間與空間，在劇場世界裡接觸傳統戲曲的新體驗。

紙風車劇團創團30周年新作《哪吒鬧龍宮》，將於16日晚間7點在屏東千禧公園戶外演出。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

紙風車劇團創團30周年新作《哪吒鬧龍宮》，將於16日晚間7點在屏東千禧公園戶外演出。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

文化處表示，《哪吒鬧龍宮》是紙風車劇團在南台灣的首演，從劇場搬至戶外演出，以創意與趣味兼具，希望讓更多的孩子沉浸在動畫奇幻世界裡接觸傳統戲曲。

文化處稱，活動採自由入場，當日下午5點後開放明正國中校區供汽車停放，機車部分則可停放千禧公園週邊勝利東路及廣東路段、總圖B區停車場。

此外，16日當天下午5點30分至晚間9點，屏東市廣東路至勝利東路部分路段進行交通管制，當日有提供復康巴士接送服務（每位身障朋友限1人陪同搭乘），如有需求請於9日起至14日前洽各區預約專線訂車。屏北區：08-7386626、屏中區：08-7887433、屏南區：08-8892293＃403。