兩岸關係持續冰凍，外界關注未來中共對台政策可能走向。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今（8）日表示，中共現在要建立對台統一聯合戰線，未來五年將是「促統和反促統的鬥爭」，大陸會以「促和、促談、促統」來實現兩岸完全統一，過程採「軟硬兩手」，但是今後「軟的不會更軟，硬的可能更硬」。

政治大學國關中心今日舉辦「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會，趙春山發表題為「習近平的『中國治理』：老問題與新挑戰」主題演講時提出上述觀點。

趙春山表示，過去的台海情勢，都是美國一個動作，大陸一個反應；習近平上台後並未採取攻勢，因不希望兩岸關係生事。但是現在不一樣，習近平在中共二十大報告中說「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」趙春山認為，這顯示中共將緊抓兩岸關係的主導權和主動權，轉守為攻。

此外，趙春山也指出，大陸對於台灣問題具有緊迫感，他舉大陸智庫人士的話說，未來五年是「解決台灣問題的關鍵時期」。他解釋，除了中共軍事現代化的原因，2027年是習近平第三任期結束的時候，加上台美都在2024年舉行大選等外部形勢的變化，會對兩岸關係產生重大影響，習或許有「時不我予」的「緊迫感」。

趙春山認為，未來五年的大陸對台工作，將持續「堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。」但中共把「堅決反對和遏制台獨」寫進修正後的黨章，「台獨」反倒成「假議題」、不可踰越的紅線，「他也知道不可能有台獨」，因為從李登輝到蔡英文都沒有說要主張台獨、美國也不支持，因此未來大陸的重點將轉移到「反對外部勢力干涉」。

趙春山強調，中共現在要建立對台統一聯合戰線，未來五年台灣面臨大陸的促統壓力大於反獨，將是「促統和反促統的鬥爭」，而非台獨與反台獨的鬥爭。大陸會以「促和、促談、促統」來實現兩岸完全統一，過程採「軟硬兩手」；今後「軟的不會更軟，硬的可能更硬」。中共建立對台統一聯合戰線，會聯合「愛國統一力量」，拉攏主張「維持現狀」者，打擊「反對統一」者。

他也表示，融合發展是習近平的倡議，未來兩岸交流的目的是一個從「求同存異」到「聚同化異」的過程，而關鍵在於「化異」這兩個字。

至於「兩制台灣方案」，趙春山分析，未來大陸的「促談」仍以「九二共識」為政治基礎，但他認為，九二共識已非原味，添加了新材料。中共會在經濟、軍事和外交各方面，對台「極限施壓」，迫使台灣接受「兩制台灣方案」，或提台灣自己的統一方案進行兩岸協商。他指出，中共智庫正已針對「可操之在我」部分，積極進行統一後的台灣「治理研究」。

趙春山最後強調，如果中共決定對台用武，將採「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」的戰略。他解釋，伐謀是強調戰略定力，謀定而後動；伐交是遠交近攻，阻止台灣與外部的聯繫；伐兵為運用軍事力量威懾，對台「使用武力威脅」或「威脅使用武力」；攻城是首戰即終戰，不會造成尾大不掉的結果。