行政院會8日通過證券交易稅條例部分條文修正草案，未來證券交易稅率由現行千分之3調降為千分之1，為期5年，也新增內控機制、權證避險定義及提報避險專戶交易明細等機制，同時設有日出條款，將在新法公布6個月後施行，未來將送往立法院審議，力拚本會期三讀通過。

證交稅條例修正草案最早是在2020年7月預告，明定將權證避險證交稅由千分之3降為千分之1，為期5年，但同年10月送交行政院審議後，被因降稅適用範圍未明確規範而退回，財政部今年3月重新預告草案，5月送至政院。

財政部說明，依臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定，權證發行人對其發行之權證，應有流動量提供機制及採行風險管理措施建立避險部位。金融監督管理委員會考量降低權證發行人調節避險部位的稅負成本，有助提升其報價品質及投資人參與權證市場意願，促進權證市場發展。

財政部指出，本次草案修正重點包括增訂權證上市或上櫃日至到期日期間，基於履行報價責任規定及風險管理目的，自條文生效日起5年內，出賣權證避險專戶內經目的事業主管機關核可之標的股票者，其每日交易成交總金額在避險必要範圍內，證券交易稅稅率由現行千分之3調降千分之為1，並授權該部會商金管會就避險必要範圍等相關事項訂定子法規。

此外，增訂代徵人及證券自營商應依規定期限將權證避險專戶交易明細列具清單送交稅捐稽徵機關。

財政部表示，修正草案經行政院通過後將送至立法院審議，將積極與立法院朝野各黨團溝通，期能早日完成修法。