面對「雙星」里歐納德、保羅喬治領軍的快艇，今年選秀狀元班凱羅8日打出證明身價的一役，不僅攻下全場最高23分，且拿5籃板、2助攻、2抄截，更在延長賽包辦10分，帶領魔術爆冷以116比111延長擊潰快艇，雖中止9連敗，魔術仍以6勝20敗位居東區墊底。

上半場一度取得18分大幅領先的快艇，竟在下半場遭到魔術追上，魔術更靠富爾茲正規賽最後33秒的兩罰中1追平，隨著保羅喬治三分出手沒進，比賽進入延長；來到延長賽，快艇未讓保羅喬治、里歐納德先發上陣，畢竟兩人都才從傷兵名單復出。

魔術抓住這個好機會，始終緊咬比數不放，打到最後7秒，靠著班凱羅的兩罰俱中，取得112比111超前，沒想到暫停過後，快艇竟然發生發球5秒違例，只好再送班凱羅站上罰球線兩罰俱中，接著柯文頓傳球出界，班凱羅又是兩罰俱中帶走比賽勝利。

除了班凱羅展現狀元身價，莫瑞茲華格納也有20分、13籃板的優質先發演出，波爾20分、9籃板，法蘭茲華格納15分，柯爾安森尼13分、4助攻與4籃板；快艇以曼恩19分最高，祖巴茲16分、13籃板，里歐納德14分，保羅喬治11分、7籃板及5助攻。