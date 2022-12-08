鼓勵文學創作，「第23屆台北文學獎─台北文學年金獎助計畫」8日公布年金得主，鄧九雲以長篇小說作品《女二》獲選為本屆文學年金得主，並獲頒獎座及40萬元獎金，文化局表示，鄧九雲的《女二》具精緻與成熟的表演意識，以敏銳的覺察，精準地寫出演藝圈中的階級差異。

文化局表示，第23屆文學年金獎助計畫共來稿119件，並由向陽、宇文正、李金蓮、陳雨航、盧郁佳5位決審委員，於2021年3月評選出鄧九雲《女二》、梁莉姿《樹的憂鬱》、游書珣《鄒族的雨》等3件寫作計畫入圍，入圍者各獲頒證書及獎金20萬元，並於11月28日召開第二階段決審會議，由原擔任入圍決審的5位委員選出本屆年金得主。

文化局也說，3位入圍者作品分屬長篇小說、短篇小說及新詩，以各種新穎的內容與形式，深度挖掘、討論一般大眾所不熟悉的演藝圈經驗、時事議題、社會運動及台灣歷史等課題，達到洗鍊、成熟境界的優秀作品。

評審認為，鄧九雲的《女二》具精緻與成熟的表演意識，在文字使用上不落俗套，並且在通俗情節中，融入深刻的生命探索與哲思，以敏銳的覺察，獨特且流暢的文字風格，透過身體、氣味與觸感等媒介，精準地寫出演藝圈中的階級差異。此外，表面雖是書寫演藝圈的故事，但更對照出現實社會的階級與性別權力，將「戲如人生」詮釋得淋漓盡致。

梁莉姿的《樹的憂鬱》以短篇小說形式，書寫2019年香港反送中運動下的港人處境，對照作者來台後的所見所感，映照香港與台灣政治與社會文化的差異。

評審認為，梁莉姿以港人流亡觀點，看待現今身處的台灣這個新世界，是很有新意的切入點，篇章安排經過對仗的設計，技巧成熟，結構緊實；敘事基調穩重，文字具備香港作家獨有的俐落與犀利風格。

游書珣《鄒族的雨》則以長篇敘事詩的形式，書寫1927年來台採集原住民語言的俄國語言學家聶甫斯基，與鄒族少年矢多一生（鄒名：Uyongu Yata'uyungana，漢名：高一生）的相遇，以及兩人間深厚的師生情誼與各自生命史。

評審認為，本部作品選題夠分量，文字直白、流暢易讀，有類型小說的傾向，然而雖有史詩的企圖，但缺乏詩的想像與轉折，少了一點實地踏查的紮實感，可惜未能成功營造出史詩的磅礡氣勢，台北文學獎後續將辦理一系列推廣活動，邀3位作者分享作品內容及創作經驗。

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