34歲梁洛施2007年和李嘉誠之子李澤楷交往，而李嘉誠身家至少有3千億港幣（約1.1兆元台幣），梁洛施和李澤楷生下3子後，外界以為她已拿到進入豪門的門票，未料兩人閃電分手，日前更傳出李嘉誠財產重組，梁洛施並未在名單內。而昨(7日)梁洛施分享近況，透露終於完成地藏王菩薩的繪制，邀粉絲來看畫展，原來近期她都在忙畫神像，也算是平靜心情妙招。

梁洛施當年拍攝《神鬼傳奇3》時因楊紫瓊的牽線，和李澤楷傳出秘戀，2009年兩人迎來愛的結晶生下一子，隔年又生下雙胞胎兒子，但一年後兩人閃電宣布分手，聲明表示：「我們的孩子會共同撫養。他們健康快樂地成長，是我倆的共同目標。藉此聲明，望能結束外界對我們無休止的猜想、臆度」。

梁洛施分享閒暇愛好是畫地藏王菩薩的畫像。（圖／翻攝自梁洛施_Isabella微博）

今年8月，香港媒體報導，李嘉誠的家族資產進行重組，高達近1.1兆台幣的資產分配對象包括長子李澤鉅和太太王儷橋、及4個小孩，還有小兒子李澤楷一人，不見梁洛施和3個兒子的名字，引來外界議論，然而梁洛施當年生孩子時，就傳出李澤楷承諾她：「生1個兒子有1億」，還傳出分手後，李澤楷大方給出18億分手費、和要價約5億的石澳豪宅，讓梁洛施母子衣食無缺。

梁洛施曾多次曬出豪宅內的裝潢。（圖／翻攝自梁洛施_Isabella微博）

而梁洛施後來上《奇葩說》，談到早年決定當媽卻無緣嫁給李澤楷，梁洛施表示：「我是曾經選擇過，但不後悔的梁洛施」，並強調雖然沒想過人生這麼快進入下一階段，但從未對自己的決定感到悔恨，因為遇到一生最愛的男人，又和對方誕下愛的結晶，「生再多小孩還是很開心、不會後悔」。

梁洛施昨再度曬出自己在石澳豪宅的照片，寫下：「終於完成地藏王菩薩的繪制，歡迎大家參加『無相之相』美術展覽」，並宣傳畫展將在明年元旦起於香港大會堂低座一樓展覽廳舉行，粉絲紛紛回應說：「看到你生活得好，我真的太開心了」、「讚嘆！功德不可思議！」、「心態好好，狀態好好」、「平和的你越來越美」。