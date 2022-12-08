台中市市長盧秀燕。（圖／本報資料照）

台中市市長盧秀燕以79萬9107票、得票率59.35%成功連任，大勝民進黨對手蔡其昌近30萬票，獲封「藍營一姐」。國民黨台北市前議員羅智強指出，盧在一份媒體發起的最新地方政府施政滿意度評比中，以75.4%滿意度奪下六都第一，可見「媽媽市長」這塊招牌被盧擦得超亮，也讓各界引頸期待盧在新任期會帶來的更多施政驚奇。

羅智強昨（7）日在臉書發文指出，《經濟日報》公布幸福指數大調查，在地方政府施政滿意度評比中，台中市以75.4%滿意度奪下六都第一，媽媽市長施政再獲肯定。

羅智強表示，台中市人口超過280萬已成為全國第二大都會，在城市快速發展下，北上與南下的人才匯聚於此，不受傳統意識形態束縛，對政治人物的檢驗特別嚴格，也讓台中有「搖擺州」之稱。盧秀燕施政不斷獲肯定，在各機構的各種評比屢創佳績；評比成績是果，媽媽市長努力建設台中才是因，市民已經以選票，直接為她的有感施政打成績，也打破「搖擺州魔咒」。

對此，羅智強表示，相信盧秀燕在即將開始的下任期，會比這任期帶來更多施政驚奇，帶領台中再超越台中，從幸福邁向更幸福。羅也忍不住盛讚：「第一名的盧秀燕，是令人尊敬的媽媽市長。」