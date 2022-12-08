民進黨台北市立委參選人吳怡農8日召開政見發表記者會，說明松山機場遷建的相關議題。（范揚光攝）

影》吳怡農「黑道」負面聲量狂漲！ 被批成「陳時中2.0」？

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農8日上午舉行首場政策發表會，面對媒體追問2025非核家園會達成嗎，他爆氣回嗆，「我還以為在跟她（指國民黨參選人王鴻薇）的發言人對話」。

吳怡農今天舉行政策記者會，拋出2030年松山機場遷建。會後接受媒體聯訪時，被問起王鴻薇拋出核二、核三延役，吳表示，每一個人都可以畫一願景，但要看到具體落實方式。

而具體方式為何，2025非核家園會達成嗎？吳怡農表示，具體方式跟大家報告，今天就是一個例子，大家都知道松山機場要遷移，大家都知道這對城市發展、對大台北發展是好的，可是要怎麼做呢？2030年再來討論就太晚了，所以透過今天的政見發表，給大家看到具體的政見。

吳怡農說，他沒有辦法為王鴻薇解釋，她如何落實核二的延期跟延役，那是她的政見，她要怎麼落實這是她需要向選民報告的，「我看不到他的可行性，但是我今天跟大家報告的是我們政見的可行性」。

媒體再追問一次具體作為，吳怡農表示，他的立場跟新北市長侯友宜的立場一樣，如果沒有核能安全，如果沒有辦法解決核廢料的問題，那就沒有辦法好好的來討論核電。

對於松山機場遷建是否有自信與王鴻薇來一場辯論？吳怡農說，不知道她對這件事情的立場，儘管她是長期的松山信義區的議員，儘管她現在在競選中山北松山立委，針對影響都市發展這麼重要議題，「我不知道他立場是什麼，所以我不知道需要跟他辯論什麼」。

至於王鴻薇想與吳怡農辯論核二、核三延役議題，吳怡農酸，「我不知道她的政見是什麼，我到現在還沒有聽到，除了攻擊之外，我只聽到她的謾罵。」

記者表示，核二、核三延役是她口中的政見，吳怡農說，就像他跟大家報告，除了喊口號之後，要有具體的落實的方式、可行性的提案，「我看不到。」

隨後有媒體追問「2025非核家園會實現嗎？」結果吳並未針對問題回答，結巴反酸「好像是…這個…這個…我正要說這個…我還以為我在跟她的發言人對話，呵呵呵呵呵呵呵」，讓該記者當場嗆「這個是問題吧？我不是她的發言人」，吳則手插著口袋、邊笑邊回說「我記得，呵呵呵」。