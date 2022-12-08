吳男栽種大麻用的盆栽以及培養土。（崔正綱攝）

吳男栽種6株大麻。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄從事服飾電商29歲吳姓男子，今年初批發衣服時，也從網路上購買中藥材「火麻仁」乾燥大麻種子，並從網路上自學的栽種方法，從火麻仁中殘留未烤乾的種子種出大麻株。警方日前獲報，經循線下鎖定吳男住處並將他逮捕。吳男向警方辯稱，自己長期便秘，聽聞火麻仁有通便的效果才會購買。全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。

栽種周邊設備。（崔正綱攝）

吳男購買的火麻仁。（崔正綱攝）

大麻植株。（崔正綱攝）

警方在吳男房內發現大麻。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

吳男今年2月間，承租新興區某住商混合大樓，並從淘寶等電商平台，購買中藥材俗稱火麻仁乾燥大麻種子及周邊栽種的器具，以火麻仁袋內低機率殘有未完全烤乾的大麻種子，使用「土耕法」方式栽種，企圖栽種出大麻植株。

高雄市刑事警察大隊11月初獲報，經過多日跟監蒐證，鎖定吳男藏身的大樓，並於11月底埋伏在大廳，見吳男從外面返家時，將他逮捕並從房中，查獲6株大麻植株、2包火麻仁、1包大麻葉成品、14盆種植大麻用盆栽以及培養土等周邊設備。

據了解，吳男從事服飾電商，從國外平台批發服飾再販賣，平日足不出戶，方便隨時照料辛苦培育的大麻株。吳男辯稱，因自己長期便祕，而火麻仁具有潤腸通便效用，才會想買來通便用，又從網路上自學土耕法技術，成功從數百顆火麻仁中，種出6株大麻株。

雖警方在套房內未查獲大麻花，但查獲到大麻植株、及相關栽種設備，仍依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。警方也同時進行溯源，調查釐清是否有大麻花流入市面。

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