華新麗華11月合併營收受10月銅均價下滑、銅線材銷售比去年同期減少，呈現微幅衰退；不過前11月合併營收年成長近10％，改寫同期第四高。華新投資入股義大利CAS不銹鋼廠，趕在11月底完成股權交割，12月起可計入合併營收，第四季營收有撐，8日股價逆勢上漲0.95元而以48.25元開出，目前漲幅逾2.7％。

華新11月合併營收144.43億元，年減1.15％，創同期第五高；前11月合併營收1,649.27億元，年成長18.96％，改寫同期第四高。

華新表示，華新電力線纜銷訂單主要是台電及台商回流建廠，今年底前訂單滿載；銅線材11月銷售減少，10月銅均價7,621.21美元，較去年同期9,778.5美元，減少22.06％。前11月合併營收成長主因是國際鎳價比去年同期上漲，華新調漲部分不銹鋼內外銷盤價，資源事業印尼鎳生鐵廠生產的鎳金屬產銷均比去年同期成長，今年每季1萬噸，全產全銷。

華新5月董事會決議斥資2.1億歐元，取得義大利Cogne Acciai Speciali（CAS）70％股權，11月30日完成交割。華新指出，義大利CAS不銹鋼廠是歐洲不銹鋼棒及盤元的領導廠商，生產高值化及產業認證的特殊鋼種，全球15個國家設有銷售據點，產品主要應用在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工產業，目前年產能約22萬噸，今年前三季營收7.3億歐元。

華新指出，華新完成併購CAS不銹鋼廠後，12月起，CAS公司資產、營收、獲利將併入華新麗華財務報表。華新不銹鋼事業透過此次收購，在產品、技術、設備、通路與客戶，會與CAS不銹鋼廠形成互補與綜效，增加整體競爭力，華新也躍升為全球不銹鋼棒及盤元的龍頭廠商。