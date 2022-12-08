一名南部大二女學生上大學後，突然接到陌生人在臉書上私訊，自己高中時傳給前男友的多張裸照在情色網站上瘋傳，她認定自己只有拍過裸照給前男友，於是報警提告，法官在前男友電腦中發現仍留存大量女大生裸照，甚至根據電磁紀錄，發現遭到轉貼到色情網站，甚至還惡意PO文留全套，求私訊等援交訊息，宣稱「人數夠多可開群組」，認定就是前男友所為因此判刑2年，女大生又怒提民事求償200萬元，卻因已過2年提告時效遭駁回。

根據判決書，受害女大生上大一後，突然見到有一個陌生人在105 年9 月13日用通訊軟體FACEBOOK私訊我稱「你知不知道你的照片被散布出去」，並傳一張她的裸照及臉書帳號的組圖被放在某個LINE群組的截圖，這時女大生才知道她的裸照已流傳在外，且的臉書帳號也被陌生網友知道。

女大生驚嚇之餘，立刻聯想到，過去只有拍裸照給前男友看過，也只有前男友曾叫她拍裸照，而事後之後交的新男友，均不曾要求她拍裸照，因此立刻傳訊息質問前男友有無將她的裸照散布出去，但前男友一直否認，且講到惱羞成怒，還恐嚇如果他出了什麼事情，就要把事情鬧大。

女大生事後害怕裸照的事情被別人知道，就沒有再聯絡前男友，未料之後仍陸續在網站上發現我拍給前男友的裸照，於是立刻報警處理。

女方表示，我與前男友開始交往沒多久，他就要我拍裸照給他，但她表示自己沒有拍過裸照，也不喜歡拍。前男友就表示他前女友也會拍給他，且現階段兩人是男女朋友，他看完就會刪掉，要她每隔一、二週就拍給他。她雖然想推拖，但前男友一直叫她拍，講到最後男方有點不開心，又對她情緒勒索，為了怕他分手，才答應拍裸照，前男友也會要求她露出哪些部位或擺出什麼樣的姿勢。

雖然前男友一再否認法院，但法院調查，發現貼文者就是前男友申請的多個的帳號，部份圖片還寫上留有全套可私訊交流的字眼，因此引起大批網友留言私訊求完整全套，未料前男友竟還表示，「人數夠多可開群組」。且根據電磁紀錄發現，直至2018間，前男友都還有將這些裸照上傳至雲端留存，顯示她所未刪除的說法根本是騙人，因此認定前男友就是原凶，判男方2年有期徒刑。

女大生不甘受辱，在2020年5月提告求償200萬元，但因為超過2年間不行使而告訴權，遭法院駁回求償之訴。