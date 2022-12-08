女星張嘉倪出演《延禧攻略》後爆紅，有著「最美妃子」稱號。她與老公買超結婚後，育有二子。豈料，看似幸福的婚姻卻生變數。不僅婆婆只准她叫「阿姨」，暗示不接受她這個兒媳婦。日前，買超還被爆料疑似婚內出軌。今(8)日傳出兩人將進行離婚訴訟。買超居然想「去母留子」，荒謬舉動讓網友全怒嗆「太渣了！」

日前，買超被媒體爆料與一名女子互動曖昧，疑似婚內出軌。雖然那位名為「邵晴」的女子在事隔幾日後於抖音上更新短片，表示「我挨得住多深的詆毀，就經得住多大的讚美。」並留言指出「等黑白色變了我會出來澄清的，網上造謠的那些我都會拿出證據。」然而該留言發布後隨即遭到刪除，且她至今未放上證據自清，讓她插足買超婚姻傳聞越演越烈。

今日，微博上有網友爆料，指出張嘉倪與買超要打離婚官司，且買超已做好準備，偷偷將財產轉移至父母名下，並且請了業內相當厲害的律師。不只打算讓張嘉倪淨身出戶，甚至想讓她負擔撫養費。如此誇張做法讓網友們看了相當傻眼。痛批「男人的承諾都是騙人的、「這種人遲早天打雷劈」、「根本是借腹生子的世紀大渣男。」更有人憐惜張嘉倪的遭遇，直言「看了就不想結婚了」、「美女還是專注在事業上吧。」

事實上，近期就有網友將買超過去向張嘉倪的求婚影片挖出。指出當時買超的海誓山盟放到現在來看相當諷刺。留言指出：「女生們注意了，男人的承諾，完全不可信任」、「以前有多浪漫，現在就多可笑。」