台中烏日區10月大男嬰日前出現腸胃炎症狀數天，一天解便5、6次，多半呈水狀或糊狀並發出惡臭，更高燒至38.5度，家長緊張帶至烏日林新醫院就診，經糞便檢查發現是梨形鞭毛蟲寄生蟲感染，醫師一問之下才知道男嬰家中有養1貓1狗，經5天的藥物治療終於恢復。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清表示，梨形鞭毛蟲是種有移動能力的單細胞原蟲，感染部位以十二指腸及小腸為主，可於潮濕環境可存活數月之久，小孩比大人更容易出現症狀；男嬰家中有1隻養了4至5年的貓及1隻養1年多的狗，男嬰平常很喜歡跟貓狗玩，可能因此接觸到寄生蟲。

賴永清指出，梨形鞭毛蟲的傳播途徑如飲用汙染水、接觸糞便，或經由蒼蠅散播病菌、感染者未清潔雙手進行烹調食物等，一旦不小心接觸嘴巴或入口即得以傳播，常見症狀如急性水狀腹瀉或慢性脂肪下痢腹瀉（糞便浮油），也可能出現腹痛、腹脹、吸收不良、輕微發燒等。

賴永清分析，一般寄生蟲感染，抽血檢驗嗜酸性白血球數值會增加，但是梨形鞭毛蟲並不會使嗜酸性白血球數值增加。梨形鞭毛蟲感染者建議就醫進行糞便篩檢，一般只需檢驗1次就有70％可以發現，若是進行到第3次糞便篩檢，有高達95％可以發現。

賴永清說，許多犬貓腸道寄生蟲為人畜共通，若確定是感染梨形鞭毛蟲，只要對症下藥都能除蟲成功。他也呼籲家有毛小孩的人，務必定期為寵物驅蟲及大便篩檢，寵物毛髮也應定期清理，若摸過寵物、清理排泄物後要記得洗手，飲用水至少都要煮沸1分鐘以才可飲用，尤其家中有新生兒更要確切落實。