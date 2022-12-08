2022年資本市場受全球政經環境影響，出現股債雙跌的罕見情形，展望2023年，中信投信投資長楊定國認為，地緣政治風險將大於經濟風險，債市殖利率進入甜蜜點，相對看好債券表現，在高不確定性環境中，布局多重資產型基金及債券ETF有望成為資金避風港。

楊定國指出，明年市場將持續關注美國聯準會（Fed）政策、庫存調整與經濟放緩程度、流動性風險增加所造成的黑天鵝事件、烏俄戰爭引起的能源市場供給面不確定性，以及中美科技戰等5大議題，經濟數據及Fed政策方向較有邏輯變化，惟地緣政治較難掌握。

由於聯準會今年激進抑制通膨，通膨目標2％維持不變，明年可能靜待升息影響作進一步決策。楊定國表示，今年鷹派升息方式是為讓需求面降溫，進而下降核心通膨數據，估計明年通膨有望回到合理區間，聯準會也會逐漸轉「鴿」，但高利率環境將維持一段時間。

楊定國指出，明年首季經濟應走向趨緩、關注供需情況，需求面可關注通膨、就業市場數據、中國大陸需求變化，而供給面則關注油價，地緣政治仍影響走勢，主要能源輸出國在供給上受限下，對經濟環境帶來很大變數，尤其是對能源進口大國影響會特別顯著。

相較於經濟環境，楊定國認為，明年地緣政治風險相當高，如烏俄戰爭是否更激烈或談和落幕，以及中美科技戰雙方下一步動作為何，兩大變數相當大，任何消息都會左右明年首季的投資環境，加深投資人操作難度。

中信投信資產配置團隊就目前至明年首季的政經環境，認為隨著利率政策方向明確、升息周期進入末尾，建議投資人可開始加碼債券部位。而股票市場因下檔風險大且市場不確定性猶存，宜靈活操作，建議持有部位應少於債券持有比例。

楊定國指出，債券資產選擇應考量債券息收與政策利率間的利差，目前美10年期公債殖利率與政策利率約略相當，因此債市仍偏好存續期間短的公債，未來若升息放緩或債券利差擴大，殖利率相對高的投資等級長天期公司債可分批布局，短期可賺息收、長期有望賺價差。

楊定國表示，應盡量採取多元資產配置，以降低資金波動，如股債搭配的多重資產型基金，可達抗震效果。其中中國信託科技趨勢多重資產基金今年績效相對穩健，未來期望在股市震檔環境下靈活操作加上債券配置，為投資人在不確定年代下創造穩健的績效。

個別地區展望方面，楊定國認為，中信投信資產配置團隊研究報告指出，歐美兩地相對看好美國經濟環境，新興國家則看好越南經濟實力。

楊定國表示，雖然目前越南央行升息維護匯率、緊縮國內市場資金，但市場已反應相關負面事件預期。目前越股估值已低，加上長期成長趨勢未變，外資直接投資動能未減，意味供應鏈轉移浪潮仍持續，長期經濟成長潛力仍具期待空間。