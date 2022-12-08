隆銘綠能(3018)（同開）爆發經營權大戰，因第3季財報未公告還在暫停交易中，今天有小股東登報提出9點聲明質疑獨董失職，另外，過半董事12/6自行召開董事會，擬於明年2月10日召開股東臨時會，與公司派獨立董事12月23日召開股東臨時會互別苗頭，2場股臨會都是要改選董事，雙方經營權爭奪進入白熱化。

今天署名「絕對會告隆銘施芸婷獨立董事的小股東 」在報紙登廣告，提出9點質疑獨董失職。直接挑明獨董施芸婷為何不參加11月14日由過半隆銘公司董事合法召集的董事會，最後導致隆銘公司第3季財報沒通過而造成股票暫停交易？

另外，小股東質疑獨董要趕著在12月23日召集臨股會，急著解任6月1日才選任出的過半隆銘董事？身為隆銘公司獨立董事卻涉入公司經營權是否恰當。而金管會近期才計畫修法限縮獨董權限，獨董該作為有直接挑戰金管會意味。

而外傳12月23日的臨股會委託書疑似由隆銘公司同仁發放股東會紀念品150元商品卡＋小紅包，嚴重觸法，小股東也質疑身為召集權人的獨立董事指使價購的嗎？

另外，針對今年9月板信商銀因隆銘董事長許鑒隆拒絕對保導致授信違約，並凍結公司帳戶而造成營運窘境與流動性風險；以及隆銘的八德外役監獄新建統包工程案，造成法務部矯正署向公司每日求償242萬元等情事，被質疑獨董是否失職。

施芸婷當選隆銘獨董是否有符合5年以上專業資格的規定，及隆銘公司有沒有支付338萬8988元給其所任職的家和國際法律事務所，擔心獨董恐失專業性、獨立性，小股東盼主管機關主動調查。

此外，獨董施芸婷、成昀達召集12月23日臨股會，擬改選5席董事及補選1席獨立董事，另一派過半董事也自行召開董事會，其理由認為，董事長許鑒隆嚴重失職，導致董事會數月無法正常運作，獨董也失去超然監督的職責，隆銘過半董事等5人為解決公司亂象，回歸公司治理，將於明年2月10日召開股臨會，全面改選董事及獨董。另外，也針對公司財報無法出具導致暫停交易，影響投資人權益，將對獨董提告背信。