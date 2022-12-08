7旬翁拆號誌燈箱研究線路，電線外露嚇壞天母居民。

北市天母地區人行道號誌桿線路箱蓋子遭人拆卸，影響路人安全，附近民眾發現遭破壞，立刻向警方報案，經北市交通管制工程處派員處置，確定不是自然損壞，警方根據監視器畫面，鎖定一名70歲男子涉有重嫌，本月7日通知該名男子到案，訊後依毀損、公共危險函辦。

警方表示，該名男子上月29、30日，陸續在天母西路、天母北路以及天玉街，沿途拆卸燈箱的線路蓋子，民眾發現後，以為是被偷去變賣，卻在一旁的水溝蓋發現遭拆卸的蓋子，但因電線外露，可能遭誤觸導致電擊，民眾立即向議員反應，經由交工處復原後，警方介入調查。

該名男子患有精神方面疾病，警方根據監視器，確定該男子身分，7日在男子住處通知到案，起出犯案用的螺絲起子，他坦承拆卸燈箱蓋行為，目的是要研究紅綠燈的秒數，以及燈箱內的線路，總計有6處交通號誌桿、4處路燈桿受損，警訊後依法函辦。

士林分局在此提醒民眾，勿因個人因素破壞燈桿及號誌桿孔蓋等公物，以免造成公眾往來之危險，相關行為更可能涉犯刑法毀損公物、公共危險等罪，請民眾切勿以身試法。