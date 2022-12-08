54歲歐姓男子5日晚間因後照鏡壞掉遭到攔查，但員警在經過他身旁時就聞到濃厚的酒味，於是詢問歐男是否飲酒，歐男發現酒駕被發現，下秒就說「不然我叫計程車」，讓員警相當無奈地說「你剛剛就已經騎了」，但歐男還是不停鬼打牆的說要坐計程車回家，讓員警傻眼。歐男酒測後酒測值為0.50，依公共危險罪送辦。

鳳山員警巡邏時發現歐男機車的左後照鏡壞掉，上面還掛著一條布，於是上前攔查，但嗅覺敏銳的員警依經過歐男身旁就聞到濃厚的酒味，於是詢問歐男是否飲酒。

歐男面對員警詢問，先是遲疑了一下，後說「一罐啦，歹勢啦」，員警用酒測感知器像歐男檢測完後，歐男開啟盧小小模式，先是詢問員警「你硬要給我罰就對了啦？」員警回答這要看酒測值多少，而且喝酒就是不能駕車。

歐男聽到「不能駕車」的關鍵字後，立刻使出「計程車之術」，告訴員警「沒關係啊，我馬上打電話叫計程車阿」，員警說「不行，你剛剛就已經騎了」，歐男開始耍賴並鬼打牆說「我不要騎阿，不要騎阿，我坐計程車阿」，耍賴完後又央求員警放過。

歐男經酒測後，酒測值為0.50，員警將歐男依公共危險罪送辦。

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