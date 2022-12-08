「炎P」炎亞綸因實境節目《嗨！營業中》人氣翻漲，今年更獲十大傑出青年肯定，相當關心時事的他，凌晨發文談及台積電赴美設廠一事，受到大批網友推崇，但才發完文就立刻發生地震，讓他忍不住自嘲：「好了，發完台積電文就地震」，立刻引起網友熱議。

半導體龍頭台積電赴美設廠，引發全球關注，向來關注時事議題的炎亞綸，於凌晨發文透露表哥在tsmc工作，一直以來對它不陌生，尤其近年晶片被視為未來AI領域的關鍵，這兩年更深入追蹤相關新聞，對其企業遠瞻性及其挑戰極限的精神著迷，眼見晶圓代工廠能遠赴其他國家設廠，且條件內容備受矚目，坦言感到喜悅和驕傲，再發表一番見解後，他也呼籲所有人可以多去看相關報導，畢竟未來若能進到AI智能住宅普及的世界，是多麼令人振奮的事。

豈料才發完就發生地震，讓炎亞綸忍不住自嘲：「好了，發完台積電文就地震」，對此，網友紛紛留言：「剛好跟朋友講到你後來就震了，真的感應的到」、「果然是住在臉書上的藝人啊」、「這個一呼百應不得了，不愧是板塊操縱大師」、「地球認證的炎博士」、「這場地震提醒了我來看炎P發文」、「才剛看完你的文章～就發生地震了」，眼見網友熱烈留言，他也親自回應：「最近我身上發生的巧合多到誇張」。