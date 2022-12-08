受贈社福團體自製手拿板來感謝鍾東錦捐款。（李京昇攝）

九合一選舉結束，苗栗縣長當選人鍾東錦以12萬4603票贏得勝選，因此獲得每張30元投票選舉補助，一共373萬8090元。鍾東錦8日兌現他的第1個競選承諾，捐出所有補助款，給苗栗縣7家教養院、24個社福團體，鍾盼透過捐出善款讓愛心循環。

鍾東錦今天上午在苗栗縣議會舉辦縣長選舉補助款捐贈儀式，包括其夫人陳美琦、縣長徐耀昌、縣長夫人蔡麗卿、副議長李文斌、縣議員余文忠、徐功凡、廖英利、韓茂賢、楊明燁、林寶珠、廖秀紅、楊文昌、陳碧華、苗栗市代表會副主席王封台等人到場共襄盛舉。

鍾東錦表示，今天捐出的善款，扣掉他自己投下的1票，他要感謝12萬4602位鄉親的相挺，這等於是所有苗栗縣民集資，所以這是大家的功勞，他希望藉此拋磚引玉，讓社會充滿愛，也期待民間企業能取之於社會、用之於社會，包括受他獎助的學子，未來有能力也繼續幫助更多人，讓愛心擴大。

鍾東錦話鋒一轉也評論時事，他表示，蔡政府幾乎每年都在號稱台灣所得超過哪個國家，但實際上國內貧富差距愈來愈大，公家單位應調整相關政策，才能夠改善現況，他會扮演好縣長

蔡麗卿說，她在競選期間擔任鍾東錦的競總主任委員，今天記者會是她最開心也最輕鬆的一次，她很開心能夠見證鍾東錦實現第1個競選承諾，除了373萬8090元的補助款，加上20萬元選舉保證金，全數都會捐給縣內7家教養院、24個社福團體。

徐耀昌表示，鍾東錦擔任議長期間，就已經將薪資捐給中港溪地區學校，作為清寒學子的獎學金，鍾同時擔任警義消總隊長也付出很多，他代表各團體單位感謝鍾東錦夫婦為地方付出，鍾東錦未來絕對是個有慈悲心、孝心跟愛心的好縣長。

王封台提到，競選期間聽聞鍾東錦家庭小故事，鍾有位身心障礙的妹妹，身為身障者家屬更能感同身受，因此他才會跟陳美琦一起號召社福團體組成後援會助選，當時鍾東錦更允諾捐出選舉補助款，才會有今天的盛會，而疫情使得社福團體經營困難，鍾的善舉將造福苗縣3萬多個身心障礙者。