警方溯源後，最終破獲該詐騙集團，陸續逮捕成員21人，查扣不法所得700多萬元。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹市刑大日前破獲「假投資真詐財」案件，犯罪集團利用通訊軟體發送交友資訊，取得被害人好感後，鼓吹對方投資，且初期給予小額獲利誘騙繼續入金，受害者高達上百人，甚至有單一被害人損失超過千萬元。警方布網埋伏成功逮獲車手，最終破獲該詐團，並陸續逮捕21人，查扣不法所得700多萬元，依組織、詐欺等罪嫌移送偵辦。

近期屢傳投資詐騙案，新竹市警方日前接獲銀行通報，有來行民眾疑似遭到詐騙，警方趕到現場後一問之下才發現，被害人是在網路上結識自稱投資專家的朋友，兩人互相分享投資經驗，對方也鼓吹被害人投資，一開始給予小額獲利，因此被害人打算再次匯款，直到警方介入才驚覺受騙。

警方調閱數千筆資料，分析、彙整後發現，詐團先是利用通訊軟體，發送交友資訊獲取被害人好感，交往後再以共同投資、分擔風險或協助等名義，誆騙被害人投入資金，遭詐騙人數高達上百人，甚至有單一被害人損失超過千萬元。

警方在竹市某分行埋伏守候多時，當場查獲提款卓姓車手，並扣得贓款60萬元贓款，再循線於新竹市、桃園市、新北市、台中市等地，陸續緝獲幫派陳姓主嫌等詐欺集團成員共計21人，並查扣不法所得720多萬元。

警方也呼籲，虛擬世界交友謹慎，投資理財務必多方謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的投資組合，也提醒市民，詐騙手法不斷推陳出新，加入Line帳號「165防騙宣導」及新竹市警局（刑警大隊）臉書粉專，隨時關注詐騙新手法，保護自已也保護家人朋友。