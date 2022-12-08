政大國關中心8日舉行「中共二十大政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會，中央研究院政治所研究員蔡文軒在會上表示，中共二十大會議結果，象徵中共總書記習近平權力一把抓，反對意見被徹底壓制，對中共政治的運作與穩定性來說是一個重大危機，也可能意味著未來大陸國內、國際與兩岸關係將出現更多波折。

蔡文軒指出，在中共二十大會議中，習近平取得黨內唯一「領袖」的地位，新的政治局常委全部是他的親信，這意味著黨內再無其他派系與之抗衡。原本外界看好的幾位非習派人選如李克強、汪洋、胡春華全部沒有入常，象徵習權力一把抓，完全不顧黨內在甄補人事時向來強調的「五湖四海」原則。

蔡文軒觀察指出，此次中央政治局常委改選後，成員幾乎是習舊部，可預料其內部的權力結構未來將從集體領導走向更徹底的集權化；習並無安排接班人，或有可能再執政兩屆至2032年的打算；政治忠誠成為官員晉升的重要標準，可以預見政治掛帥將成為未來5年官員的行為邏輯。

蔡文軒直言，這種作法也意味習在未來可能長期執政，且顯見其用人標準幾乎就只有政治忠誠。接班人繼承機制的建立，以及領導體制的制度化，可能才是考驗後習時期中國是否維持穩定，以及亞太區域安全與否的重要關鍵之一。

蔡文軒最後指出，權力集中使習能有效壓制中共內部的不同意見，也有助於習在政經社軍等領域進行動員，而解決「台灣問題」極有可能成為習有意攫取的政治功績，並將以此繼續延攬大權。他表示，可預期大陸國家對社會的控管將進一步加強，對外政策的型態亦將走向更強硬的風格。