全球首部《星雲大師人間佛教學研究叢書》磅礡問世，在漢學研究中心舉行新書發布研討會。這部歷時近十載，由佛光山人間佛教研究院出版的叢書，匯聚兩岸三地11位重量級學者論著，再創研究新格局，首發就重磅推出12卷專書，轟動各界，逾300位宗教界、教育界、文化界、藝術界人士到場祝賀，共同見證這歷史性一刻。

佛光山住持心保和尚表示，叢書的發布對人間佛教推廣「又邁向更超越的一步」。(圖／佛光山提供)

佛光山住持心保和尚表示，叢書的發布對人間佛教推廣「又邁向更超越的一步」，人間佛教是佛光山開山星雲大師的弘法理念，也是主要的宗風思想，大師提倡佛法就是要在生活中實踐，「人間佛教是普遍性，也能深入心中，才是解行並重」。他說，叢書的發布對人間佛教起了一個更深的體驗，意義深遠，「今天可說是歷史性的一刻。」

漢學研究中心主任曾淑賢感謝能受邀共同舉行發布會。 (圖／佛光山提供)

漢學研究中心主任曾淑賢感謝能受邀共同舉行發布會，透露在中心的資料庫中，近40年來關於大師和人間佛教相關研究的數量龐大，因此影響性不僅僅在宗教領域，也擴及學術界，尤其叢書是集結兩岸三地作者群的研究成果發表，「是非常重要的里程碑」。

叢書總計畫主持人、上海大學佛教思想史暨人間佛教學研究院教授程恭讓，透過錄影發表致詞。他分享，「星雲模式的人間佛教理論和事業，已成為當代人間佛教，及當代全球佛教的重要典範。」因而提出「人間佛教學」，邀請佛教思想、哲學、文化、經濟、管理等不同專攻的學者投入研究，今日終將成果集結出版，盼能成為獻給社會大眾「一部人間佛教文化研究的學術巨典」。

《星雲大師人間佛教學研究叢書》首發就重磅推出12卷專書，轟動各界，逾300位宗教界、教育界、文化界、藝術界人士到場祝賀，共同見證這歷史性一刻。(圖／佛光山提供)

佛教2500年

佛法傳布5大洲 星雲大師第1人

這部叢書是當代佛教界重要的出版計畫，從啟動到付梓成書，受到各界矚目，許多貴賓都出席祝賀。天下遠見創辦人高希均表示，大師的貢獻早已超越宗教、超越台灣，飛越時空，他的核心力量就是慈悲智慧，「創造人間佛教改善人心的無限價值。」

知名文學作家白先勇則透露人間佛教對他的啟發，原來2004年時他為了推廣崑曲，特別向大師請益，「是大師鼓勵說『這是非常值得獻身的文化運動』，給我很大勇氣。」而後他製作的青春版牡丹亭，至今已在全球演出四百多場，背後正是早年有大師的祝福。

佛光山教團系統大學總校長楊朝祥則說，《星雲大師人間佛教學研究叢書》書名中有一個很重要的「學」字，「當學術界把一個領域稱為『學』時，表示是有相當堅實理論基礎，未來有更多研究發展空間，叢書的出版，就是對『學』字做了很多努力。」

「星雲大師是佛教2500多年來，唯一能把佛陀教法弘揚到五大洲的第一人」中國佛教會理事長淨耀法師提及，為什麼大家懷念佛陀、恭敬大師，是因他們都在幫助世人離苦得樂，用生命創造存在價值，「願我們每個人都是佛陀和大師的化身，讓世界更祥和。」

國際佛光會中華總會會長趙怡分享，全球數以百萬計的佛光人，均緊緊追隨大師腳步，無時無刻推廣文化、教育、體育、公益、藝術等活動，就是自許能面對社會，走進群眾，真正能實踐人間佛教的精義。

叢書全方位呈現大師弘法模式

贈書各界發揮深遠影響

叢書的誕生是兩岸三地合作的碩果，參與首發出版計畫的作者群，都是兩岸三地學術圈資深學者，包括有程恭讓、闞正宗、吳光正、邱永輝、永本法師、杜保瑞、黃國清、陳劍鍠、李向平、翟本瑞、尤惠貞等11位，全方位剖析論述星雲大師的弘法模式，如何創造百年佛教行佛實踐的歷史新高度。

舉辦贈書儀式，將這部人間佛教學研究必備叢書，贈送給台大、政大、師大、中央、佛大、慈大、玄大、福建師範、德國漢堡大學等學術界。 (圖／佛光山提供)

逢甲大學合作經濟系教授翟本瑞代表11位作者引言，他說，這部叢書是從思想、宗教、文化、政治、社會、經濟、藝術等各個角度，對人間佛教做系統思考和整合，12冊著作僅是第一階段呈現，「與其說是我們寫書，不如說經過系統整理，收穫最多的是我們這些作者」，他期許「人間佛教研究院10年有成，希望下一個10年，能把人間佛教更具體推到世界不同的角落。」

人間佛教研究院也宣布與華藝線上圖書館合作，同步發行電子書於海內外千家圖書館，也舉辦贈書儀式，將這部人間佛教學研究必備叢書，贈送給各大圖書館，以及台大、政大、師大、中央、佛大、慈大、玄大、福建師範、德國漢堡大學等，也致贈給中國佛教會、香光僧團、靈鷲山等友寺道場、三好校園等單位，盼能發揮更深遠的影響力。

今天新書發布會貴賓雲集，包括佛光大學校長何卓飛、慈濟大學校長劉怡均、玄奘大學校長簡紹琦、佛光山文化院院長依空法師、中央大學中文系教授李瑞騰、楊錦郁賢伉儷、美國西湖化學公司董事長趙元修、辜懷箴賢伉儷、琉璃工坊藝術總監楊惠姍、雄師美術創辦人李賢文、藝術家王澤、作家廖玉蕙、林煥彰、人間佛教研究院院長妙凡法師、國際佛光會世界總會秘書長覺培法師、台北道場住持滿謙法師、佛光山功德主會總會長滿益法師、佛陀紀念館館長如常法師、人間福報社長妙熙法師、佛光山叢林學院長妙南法師、中華人間佛教聯合總會常務理事黃書瑋等各界嘉賓都共襄盛舉。

配合叢書出版，12月9至11日將在佛光山，舉行「2022年第九屆人間佛教座談會—《星雲大師人間佛教學研究叢書》新書研討會」。