台北醫學大學今舉辦「台日前瞻技術產品臨床轉譯合作發表會」，衛福部前部長陳時中以校友身分出席，上台致詞時自嘲「前陣子剛經過一陣寒流」，所有頭銜都是「前」，唯一不是「前」的是現任校友，引發台下一陣笑聲。

今年7月卸下衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官職務，投入台北市長選舉以來，陳時中屢遭外界質疑「逃跑指揮官」。九合一大選結束將近2周，陳時中鮮少出現在公開場合，資深媒體人周玉蔻今天更批評「選輸了沒有什麼，但真理是非要講清楚」，呼籲出面說清3＋11、掮客等爭議。

陳時中經歷敗選後難得出席公開場合，今天以校友身分蒞臨台北醫學大學活動。他致詞時不忘自嘲「回到母校來很溫暖，前陣子剛經過一陣寒流」，也說自己現在所有頭銜都是「前」，包括前部長、前董事，唯一不是「前」的是現任校友，引發台下一陣笑聲和掌聲。

臺北醫學大學與衍生新創公司「三鼎生技」、電子通路商「昱捷」引用台日前瞻技術，發展產學醫跨域合作計畫，今（8）簽署三方合作備忘錄（MOU），特別邀請日本台灣交流協會副代表服部崇到場見證。

陳時中也藉機向日台交流協會致意，「雖然沒辦法代表政府來感謝，但我畢竟是前部長，非常感謝日本在我們最需要疫苗的時候，最快時間陸續一批一批捐贈400多萬劑疫苗，在我們第一波疫情需要疫苗的時候，注入一股強心針」。

陳時中也期許未來和日本有更密切的合作。他說，日本和台灣非常近，兩邊的友誼都非常好，日本的科技非常友善，如何和台灣友善的醫療環境結合；南向發展方面，台灣有人才、日本有技術，如何未來合作發展都可以期待。