自稱竹聯兄弟 ！網紅「烏鴉」恐嚇直播主與知名餐廳老闆遭逮

網紅「蘭小明」的李姓男子，今年10月向警方報案指稱，6月9日12時許，他在大安區復興南路1段135巷與大安路口，遭綽號「烏鴉」的網紅率眾持手機圍住拍攝，過程中他雖表示不願意接受拍攝，但「烏鴉」等人仍持續拍攝，並阻攔他離去，事後還將該段影片上傳YouTube，導致他心生畏懼。

大安警分局受理報案後立即成立專案小組，經調閱相關影像鎖定嫌犯是網紅「烏鴉」、33歲陳姓男子，陳嫌在8月1日還曾自稱是竹聯幫仁堂成員，涉嫌向彰化一家直播公司恐嚇500萬元，要求對方花錢消災保平安，此案已遭彰化警方依法送辦。

專案小組調查，「烏鴉」涉嫌藉由網路互戰糾紛，直播號召、教唆、糾眾犯罪，危害社會治安行為重大，他還在社群網站張貼大安分局長兩年前受邀出席媒體聯誼活動，巧遇而接受合照的照片「蹭聲量」，結果遭另一網紅的頻道趁機散布警方與黑道勾結的不實訊息，警方表示將再對該散布者依法偵辦。

警方報請台北地檢署指揮偵辦，7日南下台中將烏鴉陳嫌查獲到案，全案訊後，依妨害自由及恐嚇危安等罪移送法辦，並將持續追查烏鴉及幕後一干人等是否涉及組織犯罪。

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