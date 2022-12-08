高雄市政府青年局舉辦的「大師論壇」，繼邀請設計、音樂、料理界名人分享後，12/7日再度邀請到極地超馬世界冠軍陳彥博，於高雄展覽館分享面臨職涯選擇的各種甘苦經驗，以及透過他歷時五年完成世界七大洲八大站的紀錄短片來勉勵現場青年「堅持初衷，永不放棄」，活動現場逾300人參與，引起不小的共鳴。

青年局舉辦大師論壇，超跑選手陳彥博與現場學員分享運動帶給他的信念。(高雄市青年局提供)

超跑選手陳彥博(中)於大師論壇提供獨家簽名禮品，勉勵青年勇敢逐夢。(高雄市青年局提供)

青年局顏己喨副局長致詞時表示，培養在地青創業者，青年局是重要推手，不僅從心態面、實務面、市場面提供最專業的業師顧問，也藉由大師分享經驗提升青年創業即戰力。12/7日第二場大師論壇重磅邀請超跑選手陳彥博，與學員以「超越你的不可能」為題，分享走過生命低谷，奮力跑向國際舞台，創立Run For Dream 夢想工作室的心路歷程；陳彥博更以「勇敢出發」、「相信對的信念，它將帶你勇闖世界」等理念，鼓勵現場聽眾化夢想為實際行動力；現場粉絲除大排長龍索取陳彥博簽名及合照外，還有粉絲致贈手繪畫卡及手作小禮物，為大師論壇現場增添許多熱情。

創業培育課程，理律法律事務所楊舒涵律師與學員共同探討智慧財產權。(高雄市青年局提供)

青年局進一步指出，近年「大南方，大發展」計畫帶動高雄產業聚落發展，眾多在地青創業者蓄勢待發，鎖定南臺灣未來產業商機並加速進軍國際市場。該局於今年8月起陸續舉辦共8堂青年創業培育課程、2場大師論壇，吸引超過900位民眾參與，更召集青創業者組團參加2場大型新創展，提供創業團隊一系列的創業輔導資源及爭取市場曝光度。

青年局表示，8堂青創培育課程網羅創業路上必備知識，課程包含公司營業登記、企業財務管理、投資理財、智慧財產權以及社群媒體行銷，從各方面提供創業家從企業管理知識到線上行銷趨勢的必備實務技巧。未來更多創業相關的課程講座將繼續推出，歡迎搜尋並訂閱青年局臉書及IG，可掌握最新創業資源訊息。