終端客戶需求回溫，銅箔基板廠聯茂(6213)11月合併營收回升至24.11億元，亞系外資最新報告上調聯茂評等及目標價，聯茂盤中股價逆勢走高。

工作天數恢復正常，且Intel及AMD伺服器新平台產品開始小量出貨，聯茂11月合併營收為24.11億元，月增14.82%，年減7.1%，累計前11月合併營收為267.79億元，年減10.03%。

儘管整體產業環境不佳，低軌道衛星、5G基站、新一代伺服器平台與高階汽車電子如：ADAS先進駕駛輔助系統、EV電動車，持續帶動高速高頻材料升級，並可望加速終端需求回溫。

在車用方面，聯茂車用ADAS自去年開始放量，今年車用產品佔比約15%，預估明年佔比將拉升至20%，至於網通含伺服器產品佔比約55%，預估明年佔比將突破60%。

聯茂江西第3期工程於第4季開始動工，整體產能規模為120萬張CCL月產能，預期2023年第3季全數擴建完成；聯茂亦已著手進行東南亞設廠評估，預計明年第1季定案。

亞系外資最新報告指出，聯茂11月營收優於預期，意謂第4季營收可望好於預期，不過由於公司積極進行產能擴張，我們持續預期盈利能力將面臨壓力，我們將2023年每股盈餘下調3%，以反映利潤率壓力，但將聯茂評等由「賣出」上調至「劣於大盤表現」，目標價由52元上調至73元。