臺北醫學大學今(8)日與本校衍生新創公司「三鼎生技」、知名電子通路商昱捷(3232)，簽署合作備忘錄(MOU)，攜手發展產學醫跨域合作計畫。由於此技術引用臺日前瞻技術，今也特別邀請日本台灣交流協會服部崇副代表等人到場見證，啟動高階醫材新發展。

全球專業半導體零件通路商「昱捷」，長期深耕日本，整合國際資源優勢，承接日本先進技術，與臺北醫學大學衍生新創公司「三鼎生技」攜手合作，邁向高階醫材市場，開發兩款高階醫療器材，可望驅動醫療生技產業的革新。

北醫大校長林建煌表示，很高興能攜手昱捷、三鼎生技兩家公司，共同邁向高階醫材的研發與市場，未來北醫大體系一校六附屬醫院，也將提供臨床試驗場域與資源，三方強強聯手，落實高階醫療器材轉譯。

昱捷公司董事長蔡棟國指出，昱捷成立於1987年，為台灣IC通路商，近年引進日本先進技術，發展成為自有核心的「表面浸潤技術(BSSF, BioSpace Surface Functionalization)」，讓生醫植體表面具有仿生奈微米孔洞結構，進而達到生醫植入物與人體相容等功能，正式宣告跨足生醫產業。

昱捷首度跨域投入生醫產業，提供獨家「表面浸潤技術(BSSF)」，委託三鼎生技開發及製造的兩項高階醫材產品，分別是心臟支架及牙科植體。此項獨家技術，應用於心血管支架，不僅將突破現有含藥支架技術，更將解決現有支架易有血管再阻塞的臨床問題。人工牙科植體系統方面，更可促進血液吸附、增加骨整合能力，將大幅改善骨質較差、骨密度低等植牙患者，在植牙手術所面臨的不適與風險等問題。

三鼎生技董事長歐耿良表示，三鼎為北醫大衍生新創公司，也是台灣首家生物列印高科技公司，專注於高階醫材及生物性3D列印技術開發，具備合格高階醫材品質認證系統(QMS)及執行產品認證的優勢，未來將百分之百扮演好昱捷高階醫材的製造商角色，並作好品質認證把關。

為促進生醫產學研發，未來北醫大醫療體系也將參與臨床試驗，期望為台灣高階醫材盡一份心力，提供國人及全球市場更高品質的高階醫材，造福更多心血管疾病、骨鬆高風險族群。