苗栗縣銅鑼鄉1棟透天厝住宅8日早上7點多發生火警，消防人員獲報前往馳援，約半小時撲滅火勢，據悉疑似是電動機車起火燃燒引發火災，所幸無人傷亡，詳細原因則有待進一步釐清。

苗栗縣政府消防局獲報後派遣消防人員到場救災，起火的是2樓半透天厝，當時1樓已經全面燃燒、火勢猛烈，現場濃煙密布，消防人員布水線灌救。

根據了解，該棟住宅是承租給外籍移工住宿，據逃生的移工指出，疑似是停放在1樓客廳還在充電的電動機車突然起火，才會導致火災。整起事故幸無造成人員傷亡，火災原因仍由消防調查釐清。