聯發科天璣家族再添新成員，8日發布5G行動平台天璣8200，賦能高階手機在遊戲、顯示、影像、連網體驗的升級。天璣8200採用4奈米製程，八核CPU架構含4個Arm Cortex-A78大核，主頻高達3.1GHz，Arm Mali-G610六核GPU，協助手機廠商充分釋放高性能、高能效優勢。搭載聯發科技天璣8200 5G行動平台的智慧手機預計年底前問市。

聯發科無線通訊事業部副總經理陳俊宏表示，天璣8200延續天璣系列高性能、高能效的平台優勢，同時性能進一步升級，有利於終端裝置獲得更加穩定、流暢的高刷新率遊戲表現，滿足使用者對高性能及長續航的期待。

天璣8200搭載HyperEngine 6.0遊戲引擎，支持多種旗艦級技術如智慧動態穩幀2.0、AI-VRS可變速率著色、CPU執行緒優化、5G快速通道2.0等，讓高刷新率遊戲持久滿格，減少遊戲卡頓、延遲。天璣8200還支援可變刷新率調整技術，可根據顯示內容智慧調整螢幕刷新率，提供更流暢的視覺體驗。

天璣8200採用Imagiq 785影像處理器（ISP），支援320MP主鏡頭，並支援3鏡頭同時拍攝14-bit HDR影片。此外，天璣8200支援電影模式，通過雙鏡頭錄製影片時，可即時追蹤焦點，呈現更自然的多層次景深效果。天璣 8200還支援AI雜訊抑制（AI-NR）功能，在低光環境中也能精準快速地捕捉細節。

天璣8200整合5G modem，符合新一代3GPP Release-16 標準，並支援5G Sub-6GHz全頻段網路和三載波聚合（3CC）。此外，天璣8200還支援Wi-Fi 6E，可提供更快的網路傳輸速率，2x2天線帶來更高性能、更可靠的無線網路連接體驗。