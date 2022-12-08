知名行腳節目主持人廖科溢和美女主播秦綾謙昨(7日)宣布結婚，兩人先前都有過一段婚姻，而男方結婚後，立刻跳出電視台女主管、A女、B女、C女、V女連番爆料曾與廖科溢交往，質疑時間點重疊，批評他劈腿始亂終棄，其中B女、C女更拋出雙方的對話截圖佐證，可見廖科溢為了調情對話內容相當限制級，他表示很想吻B女胸部，又稱：「好想你幫我口X」，又跟C女說想掰開對方的腿。

廖科溢昨證實梅開二度後，立刻有A女出面爆料離婚前兩人就過從甚密，當過一年的地下情人，據《ETtoday星光雲》報導，B女爆料和廖科溢經由臉書認識，曾在交往期間半年內墮胎兩次，廖科溢還拱兩人可以同居，想要慢慢變成一家人，廖科溢曾對B女說很想吻對方胸部，自己已經起生理反應，要不是剛剛沒洗澡，很想要B女幫他用口部服務。

廖科溢還對B女說：「老婆，好好休息，愛妳，謝謝妳讓我融入妳的生活」，「我努力要成為配得上妳的男人，不讓妳抱怨」。而C女也分享兩人對話紀錄，廖科溢對她說：「那才有衝動，妳陷阱要夠呀，把妳腿掰開抬高」，「生孩子的畫面，很有愛的畫面」。

而對於種種爆料，剛進入二婚喜悅的廖科溢，昨在臉書表示人目前還在國外，目前新聞消息有些不實，「離婚後曾幾番低調談過感情，但感覺不對確實就是不對，感情事是勉強不來的，在結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題」，「我不會選擇謾罵、也不會選擇互咬，基於過去的恩怨，我個人一肩扛起，未來該面對的，我會自己承擔。但我選擇了綾謙，我就會愛到底。感謝所有的不諒解與批評，讓原本就不完美的我，有更深刻的教訓與改變的機會！」