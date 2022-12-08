46歲陳姓男子6日下午因未依規定左轉，遭到員警攔查，沒想到陳男的小貨車內充滿酒氣，陳男辯解剛剛跟朋友太無聊才小酌2口而已，陳男自知不會超過法定酒測值，乖乖接受酒測，沒想到酒測值為0.40，陳男和員警都相當傻眼，一問之下才知道原來陳男前一晚飲酒的酒精未退，才會導致酒測值超標。警方依公共危險罪將陳男送辦，違規部分也開單告發。

苓雅分局員警進行交通疏導時，發現陳男駕駛的小貨車未依規定先駛入內側車道就左轉，於是將陳男攔下，攔下時陳男孩叼著菸，警方也勸導陳男開車不能抽菸，並解釋陳男違規項目。

沒想到陳男的小貨車裡散發滿滿酒氣，旁邊還放著一罐飲用中的啤酒，員警詢問陳男喝了多少，陳男解釋「我喝2口阿，剛喝而已」，員警詢問陳男飲酒用意，陳男還詳細解釋「載送朋友去移民署辦事，但因為工作人員都還沒上班，陳男就陪同友人在停車場內等候聊天，等待到相當無聊，才會開喝」。

陳男認為自己才喝2口應該不會超過酒測值，因此乖乖接受酒測，沒想到酒測結果出來卻是0.40，連員警嘆道「很高內」，原來是陳男前一天也喝了啤酒，酒精尚未退去就出門，才會釀成如此下場。

警方依公共危險罪將陳男送辦，行車違規的部分也開單告發。