消息人士透露，美國官員將提案根據「生產國」工業排放的碳量對鋼鐵和鋁材課徵關稅，以應對氣候變化和中國及其他地方製造的「髒」（dirty）金屬。

這個由美國貿易代表處提出並將與歐盟協商的提案，將為那些對於減少碳排放有志一同的國家創建一個「社團」（club），並將制訂鋼鐵和鋁材生產的污染標準。

了解相關計畫的消息人士表示，碳排放超標的國家在向排放較低的國家出口金屬時將支付較高的關稅。鋼鐵廠和製鋁廠排放達到或低於污染標準的國家則支付較低的關稅。

在華府同意取消對歐盟的鋼鋁材關稅之後，過去一年來美國和歐盟就「乾淨」（green）鋼鐵生產進行的協商催生出了這項提案。目前美方已經將這項提案提供給產業界和歐盟官員參考。

美國鋼鐵製造業宣稱擁其碳排放世界最低，這是因為美國70%的鋼鐵是由廢鐵製成的，且採用的是電弧爐（electric-arc furnace）而非燃煤高爐（coal-fired blast furnace）。包括歐洲等其他地方的鋼鐵廠則較為依賴燃煤，因此這項計畫將有利於美國本地的製造商。

在低碳鋼材的協商方面，美國與歐盟主要是針對中國，該全球第二大經濟體大部分的鋼鐵主要產自於燃煤以及會導致高碳排的低等級鐵礦砂。這項計畫一旦上路，恐將導致中國鋼鐵被排除在西方市場之外。目前美國大部分的關稅是基於反傾銷法，以及基於那些旨在打擊不公平政府補貼和保護戰略產業的法律。

美國貿易代表處尚未回應媒體的置評請求。