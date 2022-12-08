梁凱恩與股神巴菲特合影。（路克國際提供）

曾自製兩檔大陸演說類《精彩中國説》、《說出我世界》節目的梁凱恩，有亞洲首席超級演說家之稱，7日剛從世界各地巡演回台的他舉辦記者會，宣告將舉辦萬人講座，講述他從電視圈跨足AI、區塊鏈、元宇宙等實戰經驗，他受訪時透露，2011年因故未播出由謝霆鋒飾演他原型角色的電視劇《下一個奇蹟》，將有望重返小螢幕。

梁凱恩高中因為罹患憂鬱症，花了9年念5間學校，高職夜間部肄業後，曾在麥當勞打工、擺路邊攤，因為聽到一場演講讓他改變思維、進而扭轉命運，2005年出版《我受夠了》，短短幾個月暢銷10幾萬本，他開始在世界各地巡迴演講，並在2016年出品《説出我世界》真人秀，由他擔任演講總監，教學60位名人明星演講。

改編自梁凱恩真實故事的電視劇《下一個奇蹟》，由謝霆鋒出演男主角。（路克國際提供）

談及當時傳授演藝名人演講技巧，梁凱恩表示，黃國倫挑戰演說成功後，在寇乃馨鼓勵下成功在鳥巢舉辦五萬人演唱會，Selina在分享自身火吻經驗時，更讓鏡頭後的攝影師都忍不住落淚，《説出我世界》也成為江蘇衛視有史以來拿到收視冠軍的語言類節目。2011年，梁凱恩集資上億台幣找來謝霆鋒出演改編自他真人真事的電視劇《下一個奇蹟》，但當時因故未能播出，他透露最近將找機會拿回版權，讓四十集的戲劇能上映讓觀眾看到。

這次暌違多年回台，梁凱恩將於12月19至22日，於國立台大綜合體育館，舉辦「元宇宙下一個奇蹟」萬人演講大會，他表示，大部分的人都只會高估自己1年內能做到的，卻低估10年後能完成的，會在講座上教大家如何設定人生藍圖跟狀態，還有銷售、領導、情緒控管等幫助自己超越現況等技巧。