立法院今天審查經濟部經濟作業基金，因我國參加日本2025年大阪世界博覽會，被禁止台灣名稱與圖案出現，立委今天持續關心。經濟部國際貿易局承諾，距離2025年仍有時間，會透過各方管道極力再爭取名稱。最後經委會放行貿易推廣工作經費，只暫凍2000萬。國民黨立委楊瓊瓔撂話，主辦單位要加油，如果花20億，最後連台灣字樣、LOGO都不能出現，「一定會抗爭到底！」

經濟部分4年編列20億元，要以「玉山數位科技株式會社」公司名義參加2025年大阪世博會，但因只是設企業館，還被日方要求「台灣」文字與圖樣不能出現，連Formosa也不行，比上海世博可設台灣館大退步，引來各界不滿。楊瓊瓔批評「矮化國格」，上次公務預算審查時提案把首年預算砍掉1000萬元。

國際貿易局今送貿易推廣工作經費57億送審，大阪世博矮化國格問題立委持續關心，貿易局長江文若再度解釋，我們確實不是國際展覽局(BIE)會員，因此必須用企業館名義參加大阪世博。

對於未來展館能否爭取到台灣名稱設置，江文若強調，會遵照委員會決議，透過各方管道去爭取，現離2025年還有幾年時間，會再極力爭取溝通。但她也強調，台灣已被世界看見，數位科技能力非常強，這次世博會有30000萬人觀展，仍希望讓國外知道我們科技進步。

可是楊瓊瓔指出，世博案子必須要嚴肅看待，畢竟這張入門票編20億，對比上次上海世博我們不用花一毛錢，這次卻不是設在國家區，而是在社團公司區。因此她請經濟部與國貿局一定要加油。「如果花20億，連台灣字樣、LOGO都不能出現，我們一定會抗爭到底！」

最後經濟委員會放行貿易局貿易推廣工作預算預算，只先凍結2000萬，經詳細報告後始得動支。