一名楊姓男子在交友軟體上結識未滿16歲的少年，2人相約在汽車旅館發生關係，楊男將過程全拍下來，事後少年表示不願再見面，楊男竟惱羞怒討8000元出遊費，更嗆「5000元是你騙我的代價」，恐嚇若不付錢「將找你們班導處理」，並要公開不雅照片及影片，少年嚇到向媽媽求救；法官判楊男應執行有期徒刑2年、緩刑4年，另禁止楊男再聯絡、騷擾少年，可上訴。

據判決書指出，楊男透過交友軟體少年，2人於今年3月23日相約汽車旅館發生關係，過程中楊男以手機拍攝、錄影少年撫摸性器官及為其口交之照片11張、影片10段。

隔日少年返回住處，傳訊向楊男表示不願再見面，並表示願歸還所有出遊費用，楊男因而心生不滿，明知其與少年出遊所花費不到3000元，竟回傳「請給我5000元」，兩個小時後又傳「總共給我8000元才能接受，5000元是你騙我的代價」。

少年討價還價至5,000元，楊男仍不願接受，恫稱「如不還款，將找你們班導處理」，並威脅將公開所拍攝、錄影之照片、影片，致少年心生畏懼，深覺不妥，而告知媽媽，並至警局報案而未交付任何款項。

法官認為楊男明知少年未滿16歲，仍與其為性交行為並拍攝影片及照片，楊男也坦承犯行，而少年媽媽則陳稱「希望對方不要再來找我們，可以不要談和解，只希望趕快將事情結束，不想再看到對方」，而少年也表示意見與其母親相同，並表明不會出庭。

法官依犯對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，判處楊男有期徒刑7月；又犯拍攝少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年2月；又犯成年人對少年故意犯恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑7月；應執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起1年內，接受法治教育課程2場次，另禁止對少年為騒擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。

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