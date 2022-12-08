民進黨台北市立委補選參選人吳怡農今天提出松山機場遷移問題，但是民進黨台北市長參選人陳時中參選時，曾批評是「操作大於市政建設」，吳怡農回應，這正是為什麼他希望可以再下一次大選之前做好政策決定，「我不希望這只是選舉時候的問題」。

由於2018代表民進黨參選台北市長的姚文智都支持松機遷移，但大部分提出市長候選人都落選，是否議題成為包袱？吳怡農說，這個議題的確許多前輩長期都關心，不只是市長候選人、現任市長都談過，最基層里長也長期關心，具體影響居民生活，不只是空氣噪音污染，而是社區開發、再生。

吳怡農強調，自己當然不是第一個提出，可是他今天的立場跟過去一些立場不一樣，第一，他給的具體時程是因應搭配桃園機場第三跑道的完工，這個非常的重要，是因為我們需要足夠空間航道容納松機客運量，堅持2030年而不是更早。

吳怡農說，可是2030年的遷移，不表示今天、現在不可以開始規畫，反而必須從今天開始規畫、整體盤點，因為工程太浩大，不應該機場遷了之後才來思考、討論這塊地要如何使用。

吳怡農指出，除了姚文智、駐日代表謝長廷、台北市長柯文哲也都曾提出松機遷移，柯文哲的副市長在2015年也做過專案報告，不久前的台北市長選舉，候選人黃珊珊在討論內湖交通也有提到，他強調，這個議題是可行的、做得到的，而且是有跨黨派共識的。

吳怡農表示，民進黨候選人、現任台北市長，無黨籍參選的黃珊珊都認為有必要，今天針對大家有共識的政見，有共識的方向，提出具體落實方式，長期重大公共政策，是沒有辦法透落喊口號來實現、解決，我們必須捲起袖子認真的做事。

吳怡農說，今天提出具體主張，有別於過去的討論，就是第一個時程2030年，我們現在下定決心做這件事情，第二個就是專責機構研究責成，需要專業行政法人做專業規畫，接下來6、7年時間，有充分的社會討論、共識，213公頃的地不會再有第2塊，如何最大化公共利益，如何讓最多國人、市民共享空間，是我們接下來5、6年應該要有的討論。

至於是否有與蔡總統或黨內高層討論，吳怡農說，「這已經有許多共識了啦」，不分黨派的前輩們都有提過，只是什麼時候開始來討論，民航局曾經講過2030年再說，他認為這樣是不對的，應該現在就來討論、決定，不需要也不應該等到2030年。

吳怡農表示，主管機關是跨部會的，有交通部、國防部，都市重新發展再生是跨區域的，有台北市、新北市、基隆市，必須要有立委跟中央、地方政府一起來面對，應該不分黨派，一起解決北市長期以來面對的問題。

不過，黃珊珊參選市長時提出松山機場遷移，陳時中曾批評「選舉時若突然拋出一個大議題，操作的成分遠大於市政建設。」對此，吳怡農回應，這正是為什麼他希望、也期待社會可以在下一次大選之前做好政策決定。

他說，2030年配合桃園機場第三跑道完工，要遷移松山機場，但是怎麼達成共識，怎麼避免剛剛的提問，只是選舉時候討論的議題，希望下次2024總統大選可以有明確政策定案，接下來花足夠的時間，從2024到2030之前重新把完整規畫好好研究、做社會討論溝通，「的確，我不希望這只是選舉時候的問題」。