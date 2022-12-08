國民黨主席朱立倫8日到彰化縣黨部參加感恩茶會。（吳敏菁攝）

國民黨主委朱立倫強調不要抹黑。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美再次爭取綠能稅。（吳敏菁攝）

立委謝衣鳳強調合作的力量。（吳敏菁攝）

國民黨主席朱立倫8日到彰化縣黨部參加感恩茶會，對於媒體問及台北立委補選猛打黑道問題，民進黨也質疑國民黨中常委名單有黑道勢力，是否影響輔選，朱立倫強調，這不是事實，參選人和其家人及周遭的人受到檢驗，是對選民負責，希望民進黨不要用烏賊戰，不要牽拖，國民黨經過這幾年努力，黨內的排黑條款比民進黨更嚴，不要再用這種抹黑的方式來選舉。

在感恩茶會上，彰化縣黨部主委蕭景田表示，勝選高興一下就好，是本分工作，縣長王惠美經營地方非常賣力、成果有目共睹。

朱立倫表示，這次選舉，縣長、議長、主委等和地方所有人都做得非常好，「我沒有任何權利來說高興或說滿意，從南到北來感謝，是沾大家的光，但仍要來謝謝大家」。

朱立倫強調，國民黨沒有資源，中央沒有執政，但有志氣、肯拚、一步一腳印，繼續反省，過去做不好，需要改進，繼續改進，最高興是很多優秀的年輕人當選，讓國民黨越來越好，是未來的希望。

王惠美感謝主席朱立倫來團結所有黨員、同志，感謝所有競選團隊，並強調，水能載舟也能覆舟，期許當選的人都要有接地氣，鄉親有很多託付，需要兢兢業業把事情做好。

王惠美再次強調，選舉這段期間，競選對手、總統、副總統，都來彰化承諾綠能稅，希望能發重陽369敬老禮金，要再次拜託委員，督促中央把法修一下，把綠能稅撥給彰化，造福鄉親。

王惠美並說，以朱立倫的大智慧的帶領國民黨，一定能選出最強的人選在2024年重返中央執政。並指出讓彰化大步向前走非常重要，台中磁吸效應非常大，怎麼讓彰化有自主性、發光發熱，要一起努力。

立委謝衣鳳也再次感謝上次立委選舉朱立倫擔任她的「男朋友」拍片，淨零碳排是當前主流，東螺溪改造就是因應訴求，擔任召委爭取7.6億元經費改造，縣長推動、議會議長等地方支持，這就是合作力量，未來要利用這樣的力量，爭取更大的福祉，最後並說「我希望網路上搜尋謝衣鳳的男朋友只看到朱立倫，沒有其他，謝謝朱主席，議會議長所有鄉鎮長共同努力」。