糖尿病會在2天內產生？一名男子就醫時要求驗尿，因他日前被檢查出尿中「含糖量高」遭疑有糖尿病，但他更早之前兩天健檢驗尿報告卻正常，因此覺得不解，醫師追問後發現，他先前服用維他命C，近日因出差沒吃，推測之前的檢測可能被干擾而出現偽陰性，因此進一步驗血糖及糖化血色素，確定男子的確罹患糖尿病。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書粉專指出，尿液檢查項目中，很多是透過氧化還原方式，其中「維生素C」具有還原劑作用，因此會干擾檢測結果而出現偽陰性，讓原本該檢測出陽性結果的卻變為陰性，若攝取較多的維生素C，除會干擾尿糖外，還會影響膽紅素、尿潛血的檢查結果。

洪暐傑進一步說明，例如原本應為尿糖陽性、尿液潛血陽性者，若是服用較多的維生素C，這時檢測結果可能轉為陰性，也就是，本來有問題的結果卻變成了正常。因此，他建議在尿液檢查前避免服用250毫克以上的維生素C。

在與該病患確認後果真如此，洪暐傑表示，男子先前有服用維生素C的習慣，近日因出差沒吃，所以確實可能是因更早之前兩天的檢測被維生素C干擾出現偽陰性，再次檢驗時因已停用維生素C約兩天，此次結果呈現「尿糖陽性」，再抽血加驗血糖255mg/dL（標準為小於100mg/dL）與糖化血色素8.6%（6.5%以上為糖尿病），診斷罹患糖尿病，已開始治療。