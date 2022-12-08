P. LEAGUE+在8日公佈2022-23賽季Porsche 11月最有價值球員，新北國王的牧倫斯（Byron Mullens）本月出賽5場、繳出平均20.6分、13籃板、3助攻與1.4阻攻的成績，全方位的表現幫助新北國王11月拿下4連勝、以4勝1敗位居聯盟龍頭寶座，牧倫斯也獲選PLG史上第一位11月最有價值球員。

休賽季期間嚴格控制飲食的牧倫斯，在熱身賽除了讓大家看到他瘦身有成變型男愛心連發之外，也展現他進化的外線能力。來到例行賽開打，牧倫斯在11月的5場比賽，有4場得分、籃板來到「Double-Double」，而有3場三分球命中率超過4成，能裡能外多樣化的攻擊手段，成為新北國王開季重要的得分箭頭。總計牧倫斯在11月最有價值球員投票中，22張選票獲得12張5分、以總分75分拿下11月最有價值球員的殊榮。

PLG本季持續邀請Porsche Taiwan冠名贊助2022-23賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P. LEAGUE+ 特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的 Porsche 深度體驗之旅，與 Porsche 一起感受夢想成真的喜悅！