苗栗縣30多歲的賴姓兄弟檔，組成暴力討債集團，多次以高額利息對外借款，對還不出錢的被害人，施以摑掌、棍棒毆打等方式逼人還債，苗栗警方獲報將賴姓兄弟等5人一網打盡，並依重利、恐嚇取財、組織犯罪防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗通霄警分局近來接獲多名被害人報案，指稱向當鋪借貸因無力負擔高額利息，慘遭暴力討債，通霄警分局長陳文彬得知後，立即指示成立專案小組深入查緝，報請苗栗地方檢察署指揮偵辦，經專案人員蒐集相關事證後展開查緝。

根據了解，賴姓兄弟與同夥共有5人，在台中市以1間當鋪作掩護放高利貸，而受害人多為工作失利、健康因素或剛出獄找不到工作等原因，生活困頓急需用錢迫不得已，以年息90％高額利率借錢。

過程如有不從或延遲繳息，則以電話恐嚇並由賴姓兄弟檔充當討債人員，前往被害人住處，對被害人施以摑掌、棍棒毆打逼迫對方還債。

通霄警方經深入布線、蒐證及追查，待時機成熟時，在檢察官指揮下，執行搜索拘提，掃蕩該暴力討債集團，並持續針對當鋪帳戶內相關金流清查其他被害人，賴姓兄弟檔等5人則依法送辦。