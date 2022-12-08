臺北醫學大學與該校衍生新創公司三鼎生技、電子通路商昱捷引用台日前瞻技術，攜手發展產學醫跨域合作計畫，今（8）簽署合作備忘錄（MOU）。衛福部前部長陳時中、日本台灣交流協會副代表服部崇等人皆到場見證，現場貴賓雲集。

全球專業半導體零件通路商昱捷長期深耕日本，首度跨域投入生醫產業，提供獨家表面浸潤技術（BSSF），委託三鼎生技開發及製造的「含藥心血管支架系統」及「人工牙根系統」，前者不僅突破現有含藥支架技術，更將解決現有支架易有血管再阻塞的臨床問題，後者則可促進血液吸附、增加骨整合能力，將大幅改善骨質較差、骨密度低等植牙患者，在植牙手術所面臨的不適與風險等問題。

北醫大校長林建煌表示，三鼎生技是北醫的延伸新創公司，以生物3D列印和高階醫療器材技術為主，也是台灣第一家興櫃3D列印科技公司，而昱捷公司近年積極投入生技產業，很高興能簽署合作協議，期待三方強強聯手，共同邁向高階醫療器材研發與市場。

北醫大今天舉辦三方簽署合作備忘錄儀式，總統府國策顧問詹勳政、黃金舜，行政院政務顧問黃建文、蔡爾輝皆蒞臨現場。陳時中也以北醫大校友身分出席，致詞時表示「看到母校一步步發展，感覺與有榮焉」。

陳時中說，自己對於生物科技一直抱著非常大的期待，剛上任衛福部長，積極推動再生醫療，以《特管辦法》先把路打開，一步步推動再生醫療專法，現在應該已經到最後一哩路了，「我一直相信法規是要幫助產業和人，如果沒有幫助到人，這樣的政策或法規就沒有用。」但他也坦言，有時候法規變成一種障礙，希望未來上路的再生醫療專法，能夠讓道路更順暢、更好。

陳時中說，台灣的生物科技正在處於快速發展的階段，有很多事情可以做。他也勉勵母校在醫療方面進步非常多，也秉持著開放的心胸，在產學方面實在很成功，相信未來能有很多發展。